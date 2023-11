So geht es Jeremy Renner zehn Monate nach seinem Schneepflugunfall

Nach seinem schweren Schneepflugunfall musste sich Jeremy Renner lange erholen. Er erlitt 30 Knochenbrüche auch Lunge und Leber kamen zu erheblichem Schaden. Nun, zehn Monate danach, hat der "Marvel"-Star im Netz gezeigt, welche gesundheitlichen Fortschritte er macht. Bei der Gelegenheit bedankte er sich bei seinem "Treibstoff", seiner Familie.

Am Neujahrstag verletzte sich Jeremy Renner schwer bei einem Schneepflugunfall. Der Genesungsweg war für den "Marvel"-Darsteller alles andere als leicht. Doch er gab nicht auf und teilte auf Instagram regelmäßige Einblicke mit seinen Followern. So wie jetzt: In seinem neuesten Beitrag zeigt er nicht nur seine neuesten Fortschritte, sondern widmet auch seiner Familie und seinen Freunden rührende Zeilen.

"Beweis für deine Entschlossenheit, Stärke und schiere Hartnäckigkeit" Der Clip zeigt den 52-Jährigen, wie er in einer Einfahrt springt und läuft. "Heute ist der Tag, an dem ich 10 Monate genesen bin", schreibt Renner: "Der erste Versuch einer solchen Aktivität (vor allem bei steilem Gefälle) hat mich zu Tränen der Freude, der Hoffnung und der Dankbarkeit für all eure Unterstützung zusammen mit meiner Familie und meinen Freunden gerührt." Er mache "aus vielen Gründen weiter, aber ihr seid mein Treibstoff".

Seine Fans freuen sich sehr darüber, dass sich der Schauspieler auf dem Weg der Besserung befindet. "Das ist das beste Video im ganzen Internet", schreibt eine Followerin. "Deine Genesung war absolut unglaublich. Das ist ein Beweis für deine Entschlossenheit, Stärke und schiere Hartnäckigkeit", heißt es im Kommentar eines anderen Fans. Eine Followerin, die als Krankenpflegerin arbeitet, schreibt: "Du bist wirklich unglaublich und solltest so stolz darauf sein, dass du so viel in dich selbst investiert hast."

Am Neujahrstag manövrierte Renner eine Pistenraupe, um den Truck seines Neffen Alexander Fries abzuschleppen. Nach getaner Arbeit stieg der Mime aus dem Gefährt, verpasste es aber, die Bremse ordnungsgemäß zu betätigen. Weil die Raupe daraufhin auf seinen Neffen zurollte, wollte Renner helfend eingreifen, geriet dabei aber offenbar unter die Räder der sieben Tonnen schweren Pistenraupe. In der Folge erlitt Renner 30 Knochenbrüche auch Lunge und Leber kamen zu erheblichem Schaden.