"Zimmer mit Stall – Das Blaue vom Himmel": Kritik zur neuen Folge der Landkomödien-Reihe mit Elena Uhlig

Es ist eine Mischung aus Land- und Screwball-Komödie rund um konkurrierende Lebensmodelle, Glücks- und Heimatideen, welche die befreundeten Autoren Holger Gotha und Philipp Weinges in den "Zimmer mit Stall"-Filmen variieren. Mit der neuen Folge "Das Blaue vom Himmel" sind es mittlerweile zehn Filme, die sie erschaffen haben. Am Freitag, 24. November, 20.15 Uhr, läuft mit der Episode "Kuhhandel" dann die bereits elfte. Die "Wunderfolge" verwenden Gotha und Weinges dazu, über unterschiedliche Glücksversprechen nachzudenken, die klassische Religionen, aber auch moderne Schwurbler- und Esoterik-Theorien den Menschen anbieten. Ohne vorab allzu viel zu verraten: Man kann sich denken, dass menschlicher Zusammenhalt, Freundschaft und andere aufrichtige Gefühle am Ende über Geschäftemacherei und Fake-Versprechen siegen werden – damit die augenzwinkernde Wohlfühl-Stimmung, für die "Zimmer mit Stall" steht, nicht gefährdet ist.

Wer von der ARD Degeto-Reihe aufregendes Fernsehen erwartet, hat sich sicherlich in der Formatfarbe geirrt. Und doch: Manche Szenen und Gespräche der Wiesenrieder Wundergemeinde haben durchaus das Zeug, die eine oder andere philosophische Betrachtung über das persönliche Lebensglück auf den Prüfstand zu stellen. Jagt man falschen Erwartungen hinterher und worauf kommt es im Leben an? Und ist es eigentlich so wichtig, ob Wunder tatsächlich passiert sind oder ist es nicht entscheidender, was sie am Ende bewirkt haben? Auch so kann Unterhaltung aussehen, die ihr Publikum freitags um 20.15 Uhr in ein sanft nachdenkliches Wochenende entführt.