„Prominent getrennt“: Liebes-Comeback und "Messie"-Vorwürfe

Dicke Luft bei „Prominent getrennt“ (auch bei RTL+ )! Nicht nur bei Team „Hot Banditoz“ ist schlechte Stimmung, auch Fabio und Marlisa geraten aneinander. Dabei kommt es wiederum bei Juliano und Sandra zu einem ehrlichen Gespräch unter vier Augen. Ist da etwa ein Liebes-Comeback in Anmarsch?

Es steht eine neue Challenge an. Insgesamt müssen die Promis bei dem Spiel „Sackrupfen“ 19.000 Euro retten. Lediglich Niko und Fabio können ihre jeweilige Summe retten. Der Rest springt daneben und am Ende ist die Gruppe um satte 16.500 Euro ärmer. „Wir haben echt gedacht, ihr sichert mehr“, sagt Marlisa.

Nach dem Gruppenspiel müssen sich nicht nur die Spieler von dem hohen Verlust erholen, auch der schwer geschundene "Hot Banditoz"-Frontman Silva ist fix und fertig. "Ich bin kaputt von meinen Wunden!", klagt der 43-Jährige seiner Exfrau und Teampartnerin Stephanie. Bei der liegen langsam ebenfalls die Nerven blank. „Seit einem Jahr mache ich die Kinder allein“, bricht es aus der 36-Jährigen heraus. „Ich brauche von dir auch etwas Unterstützung. […] Hast du einmal Unterhalt bezahlt im letzten Jahr?“, ruft sie dem davonlaufenden Silva hinterher. „Ich fühle mich einfach stehen und alleingelassen in dem Moment“, erzählt Stephanie. Als diese dann das Gespräch sucht, ist die Auseinandersetzung mit einem einfachen „Wir streiten uns doch nicht“, seitens Silva, auch schon wieder vergessen.

Von einem Problem-Paar geht es direkt zum nächsten. Bei der morgendlichen Frühstücksrunde behauptet Gustav, dass Marlisa noch nicht einmal ein Spiegelei mit Bacon zubereiten könne. „Die kann gar nichts machen. Sie kann nicht kochen, sie kann nicht aufräumen, sie kann nur Essen bestellen und Geld ausgeben“, behauptet ihr Exfreund Fabio. „In der Küche waren Fliegen, Mücken. Hinter dem Schrank war alles voller Würmer.“ Malisa fühlt sich bloßgestellt. „Er ist so ein Mensch, es muss immer nach ihm gehen. Er ist ein richtig krasser Egoist.“ Da fließen auch schon die ersten Tränen bei Marlisa. „Du bist ein richtiger Messi“, tritt Fabio im Interview nochmal nach.

Liebes-Comeback bei Juliano und Sandra?

Doch nicht nur bei Marlisa fließen die Tränen. Auch bei Juliano und Sandra, die zur „Zeit zu zweit“ gerufen werden, wird es emotional. Die beiden sollen unter vier Augen über ihre gescheiterte Beziehung sprechen. Die Ex-Love Island Kandidatin erzählt, dass sie Juliano nicht mehr vertrauen könnte, da dieser über ein halbes Jahr mit seiner Ex-Freundin geschrieben und geflirtet habe. Doch der 23-Jährige gibt sich einsichtig. "Mir ist einfach nur wichtig, dass du weißt, … Ich fühle mich so schlecht", versichert er ihr unter Tränen. Julian will von Sandra wissen, ob sie ihn denn trotz allem, was er ihr angetan hat, noch liebt. "Klar, liebe ich dich noch. Ich könnte auch weiter mit dir zusammen sein, aber ich brauche da noch ein bisschen Zeit", erzählt die 23-jährige. Ob sich da ein Liebes-Comeback anbahnt?