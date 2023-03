Unseen: Alle Infos zur Handlung und Produktion der südafrikanischen Thriller-Serie von Netflix

"Unseen" ist eine Netflix-Produktion, die am 29. März beim Streaming-Anbieter erscheint. In der afrikanischen Serie macht sich eine Putzfrau auf die Suche nach ihrem verschwundenen Ehemann und wird dabei zur Mörderin. Hier finden Sie alle Infos zum Thriller.

Handlung und Konzept Die Südafrikanerin Zenzi Mwale arbeitet als Putzfrau und führt ein normales Leben. Ihr Mann, Maxwell Mwale, war in der Vergangenheit in kriminelle Machenschaften involviert und sitzt im Gefängnis. Am Tag seiner Freilassung warten Zenzi auf ihren Ehemann, doch der ist verschwunden. Als sie merkt, dass sie sich nicht auf die Polizei verlassen kann, sucht Zenzi selbst nach Maxwell. Dabei lässt sie sich auch von mächtigen Untergrundorganisationen nicht einschüchtern und beschreitet einen Pfad, von dem es kein Zurück mehr gibt. Mit einer mittellosen, schwarzen Putzfrau als Hauptfigur geht der Streifen definitiv keinen altbekannten Weg; und genau das lässt Hoffnung auf einen fesselnden Thriller aufkommen.

Trailer von "Unseen"

Produktion Das südafrikanische Produktionsteam, das sich hinter dieser Serie verbirgt, ist Streaming-Fans nicht unbekannt: Mit "Blood & Water" haben die Autoren Travis Taute und Daryne Joshua bereits eine andere erfolgreiche Netflix-Serie veröffentlicht. Doch das Genre könnte unterschiedlicher nicht sein. Während es in der ersten Serie um High-School-Schüler und die damit verbundenen Dramen ging, verspricht "Unseen" knallharten Thrill sowie unbarmherzige Action. Der Trailer verrät nicht viel von der Handlung und ist stattdessen kinematographisch sehr ansprechend. Die Produzenten möchten also nicht zu viel vorwegnehmen, was für einen echten Oldschool-Thriller spricht. Spoiler im Trailer, die heutzutage immer regelmäßiger vorkommen, um die Masse zu befriedigen, gibt es hier nicht. Damit verspricht "Unseen" eine Serie zu werden, die sich etwas traut, nicht den klassischen Erwartungen beugt und das Publikum damit vor den Bildschirmen fesselt.