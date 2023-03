"Rosenheim-Cops": Neue Folgen mit neuen Ermittlerinnen

Die neuen Folgen der "Rosenheim-Cops" starten mit neuen Gesichtern. Anastasia Papadopoulou und Michaela Weingartner ("Sturm der Liebe") treten ihren Dienst in der beliebten oberbayerischen TV-Mordkommission an.

"Es gabat a Leich" heißt es schon bald wieder vonseiten der ebenso neugierigen wie kompetenten Frau Stockl (Marisa Burger) – sie ist, wer wüsste das nicht, die gute Seele im oberbayerischen Kommissariat der "Rosenheim-Cops". Seit 2002 ist das beliebte Vorabend-Krimiformat auf Sendung, und selbstverständlich ist "Stocki" oder, je nachdem, "Stockl" auch in der 23. Staffel mit von der Partie. Und wer darf natürlich nicht fehlen, wenn Frau Stockl den Startschuss für die Ermittlungen gibt? Die "Spusi": Mit Anastasia Papadopoulou ist für die medizinische Expertise in den neuen Folgen gesorgt. Sie schlüpft in die Rolle der Rechtsmedizinerin Dr. Elena Dimos. Michaela Weingartner wechselt vom ARD-Serienhotel "Fürstenhof" ("Sturm der Liebe") nun ins Rosenheimer Polizeirevier und tritt dort ihren Dienst als TV-Kriminalhauptkommissarin Julia Beck an. Gedreht wird für die 26 Folgen der mittlerweile schon 23. Staffel bereits seit Mitte März.