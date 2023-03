Überraschung bei "Wer stiehlt mir die Show?": Sido knackt Zuschauer-Rekord

Am Sonntagabend durfte Sido die Moderation und die Gestaltung der ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" von Joko Winterscheidt übernehmen. Das wollten offenbar viele Zuschauer sehen. Der Rapper knackte den Staffel-Rekord in Sachen Marktanteil und Reichweite.

Neuer Sendeplatz – altbekannte Quoten-Erfolge: "Wer stiehlt mir die Show?" lief in der vergangenen Staffel erstmals sonntagabends bei ProSieben. Dabei sorgte die vorerst letzte Folge der Quizshow für den höchsten Marktanteil der Staffel: 21,0 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein.

Der Staffel-Rekord in der jungen Zielgruppe war der Höhepunkt einer ohnehin gewohnt quotenstarken Staffel, die sich zuvor in Bereichen zwischen 17,0 und 19,4 Prozent Marktanteil bewegte. Zum ersten Mal überhaupt übernahmen in dieser Staffel zwei Wildcard-Gewinner das Kommando: Helena Sigal in Folge zwei sowie Svenrik Gollmann in Folge vier.