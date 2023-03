"Manta Manta 2": Til Schweiger schneidet Szene mit Evelyn Burdecki aus Film

Evelyn Burdecki ist aus dem deutschen Reality-TV kaum wegzudenken: Erstmals zu sehen war sie bei der Dating-Show "Take Me Out". Auftritte bei "Der Bachelor", "Promi Big Brother" und "Bachelor in Paradise" folgten. Die Krönung ihrer Karriere im Reality-TV folgte 2019, als sie die 13. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" gewann.