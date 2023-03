Elon Musk gibt Kind neuen, kuriosen Namen - Behörden akzeptieren nicht

Bei der Wahl nach kuriosen Namen für ihre Kinder sind die Pop-Musikerin Grimes und Tesla-Chef Elon Musk ganz weit vorne. Ihre zwei gemeinsamen Sprösslinge nannte das Paar X Æ A-12 und Exa Dark Sideræl. Nun scheint der ungewöhnliche Name der kleinen Exa den Eltern nicht mehr zu gefallen und sie wollen das Kind umbenennen. Doch etwas normaler wird der gewünschte neue Name von Grimes und Musk nicht. Auch die Behörden wollen ihn nicht akzeptieren.

Schon der Name ihres ersten Kindes sorgte für Erstaunen: Ihren jetzt zweijährigen Sohn nannten die Musikerin Grimes und Tech-Milliardär Elon Musk X Æ A-12. Doch weil das kalifornische Gesetz die Verwendung von Ziffern in Namen untersagt, tauschten sie die 12 gegen die Buchstaben XII aus – der römischen Zahl XII. Der Name ihrer Tochter war nicht weniger ungewöhnlich. Die Kleine bekam den Namen Exa Dark Sideræl.

Behörden wollen neuen Namen nicht akzeptieren Doch wie die Sängerin jetzt auf Twitter bekannt gegeben hat, nennt sie ihre Tochter inzwischen anders. Unter einem Bild, das sie und ihre Tochter im Einheitslook zeigt, schreibt sie in Antwort auf den Kommentar eines Fan-Accounts: "Sie heißt jetzt Y oder einfach nur ?". Im Englischen wird der Buchstabe Y ausgesprochen wie das englische Wort für "warum": "why". Einer offiziellen Namensänderung stehen laut der 35-Jährigen jedoch die Behörden im Weg: Sie wollen den neuen Namen nicht akzeptieren.

"Normalerweise posten wir sie nicht wegen ihrer Privatsphäre, aber hier ist sie kaum zu erkennen, weil sie den Geist von Goku heraufbeschwört oder so", schreibt Grimes in Anspielung auf das orangefarbene Outfit ihrer Tochter, das Ähnlichkeiten zum Look der Figur Son Goku aus der Anime-Serie "Dragonball" aufweist.

Zwei exzentrische Promis im Beziehungschaos Grimes und Musk haben sich über Twitter kennengelernt: Vier Jahre bevor Tech-Milliardär Elon Musk den Kurznachrichtendienst übernehmen sollte, riss der Unternehmer einen Witz über künstliche Intelligenz auf der Plattform – und entdeckte, dass die Musikerin ihm zuvorgekommen war. Im Mai 2018 zeigten sie sich zum ersten Mal gemeinsam auf dem roten Teppich.

Neben dem Sinn für Humor teilen die beiden auch eine Faszination für Zukunftstechnologie: Musk baut unter anderem selbstfahrende Autos und gründete die Firma Neuralink, die daran arbeitet, eine Transplantation von Computerchips in das menschliche Gehirn zu ermöglichen. So sollen Menschen in der Lage sein, sich mit ihren Gedanken mit Technologien zu verbinden. Grimes ist bekannt für futuristische Elektro-Popsongs mit zuweilen düsteren Science-Fiction-Texten. Ihr Song "We Appreciate Power" etwa handelt von Kämpferinnen, die sich gegen die Menschheit gestellt haben, um mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Robotern dabei zu helfen, die Weltherrschaft zu übernehmen.

Die Beziehung der beiden exzentrischen Promis zeichnet sich durch ein Auf und Ab aus. So haben sich Grimes und Musk bereits mehrmals voneinander getrennt – zuletzt kurz vor der Geburt von Y.