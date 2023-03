Alle Infos zur Formel-1 in Australien: Wann und Wo werden die Rennen im TV übertragen?

„Welcome in Down Under“: Am Wochenende macht der Formel-1-Zirkus Station in Australien. Traditionell steht dort am Anfang einer Saison das Rennen in Melbourne an. Wann das Rennen startet und wo es im TV zu sehen ist, haben wir für Sie aufgelistet.

Die Strecke Seit 1996 findet das Rennen in Melbourne statt. Gefahren wird auf dem rund 5,3 Kilometer langen Albert Park Circuit. Bei der Rennstrecke handelt es sich um einen Stadtkurs mit schnellen Kurven und technisch anspruchsvollen Abschnitten. Der Kurs in Melbourne gehört zu den schnellsten Strecken im Rennkalender.

Die Ausgangslage Der amtierende Weltmeister und Red-Bull-Pilot Max Verstappen macht dort weiter, wo er im vergangenen Jahr aufgehört hat. Nach den ersten beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien führt der Niederländer die Fahrerwertung derzeit mit 44 Punkten an. Dahinter folgen Sergio Perez (Red Bull) und Fernando Alonso (Aston Martin). Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) belegt aktuell Platz sechs. Aufgrund der Ergebnisse der ersten beiden Rennen, dürften die beiden Red-Bull-Fahrer auch in Melbourne zu den Favoriten auf den Sieg zählen. Im vergangenen Jahr gewann Ferrari-Pilot Charles Leclerc den Großen Preis von Australien.

Der Zeitplan Der Große Preis von Australien findet von Freitag, 31. März bis Sonntag, 2. April statt. Wer das Rennen verfolgen möchte, muss aufgrund der Zeitverschiebung jedoch frühaufstehen. Die beiden Trainingseinheiten am Freitag starten um 3.30 Uhr deutscher Zeit in der Nacht. Am Samstag folgt das 3. Training (3.30 Uhr), ehe ab 7 Uhr deutscher Zeit das Qualifying startet. Das eigentliche Rennen ist am Sonntag, 2. April, ab 7 Uhr morgens deutscher Zeit zu sehen.