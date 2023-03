"Falten wegfiltern": Thomas Gottschalk wird zum Instagram-Star

Mit über 70 Jahren hat Thomas Gottschalk Instagram für sich entdeckt und animiert Gleichaltrige ebenfalls in die Social-Media-Welt einzutauchen. "Vergesst 'Sturm der Liebe', haut eure Rätsel-Zeitungen weg", fordert der Moderator dabei auf. Direkt in den ersten Stunden bekam die TV-Legende knapp 19.000 Fans.

Er haderte lange mit den Sozialen Medien: Jetzt überwand sich Thomas Gottschalk (72) allerdings und zeigt höchstpersönlich Präsenz auf Instagram. Nach nur wenigen Stunden, in denen er sich selbst an die Postings machte, folgten dem Show-Titan bereits knapp 19.000 Fans. Im Interview mit "Bild" freute sich der Moderator: "Freunde, ich gehe jetzt, im fortgeschrittenen Alter, steil!" Nach über zehn Jahren, die das Netzwerk bereits online ist, scheint nun auch Gottschalk dessen Reichweite nutzen zu wollen: "Nachdem ich mit Ende 60 die Liebe neu entdeckt habe, folgt jetzt der zweite Schritt: Instagram! Alle, die da unterwegs sind, wollen offensichtlich nur eines: Anderen Menschen Mut machen. Will ich auch!", sagte er gegenüber "Bild".