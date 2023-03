Kiefer Sutherland: Der 24-Star verrät alles über seine Rolle in "Rabbit Hole"

Seine Einsätze als Anti-Terror-Agent Jack Bauer im Serien-Hit “24” waren legendär und an Spannung kaum zu überbieten. Jetzt kehrt Hollywoodstar Kiefer Sutherland erneut als Actionheld auf die TV-Bildschirme zurück. In der packenden Thriller-Serie “Rabbit Hole” (zu sehen auf Paramount+ und über Sky Q) mimt er den Spion John Weir, der plötzlich selbst um sein Leben kämpft und über eine Verkettung unglaublicher Umstände in den Fokus der Ermittler gerät.