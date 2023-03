"Tatort"-Star Robert Gallinowski überraschend verstorben

Der gebürtige Aachener begann seine Karriere am Theater, seinen ersten TV-Auftritt hatte er 1993 in der "Polizeiruf 110"-Folge "Tod im Kraftwerk". Seitdem war Gallinowski ein regelmäßiger Gast im deutschen Fernsehen und schlüpfte dabei oft in die Rollen ruppiger Kerle oder Ganoven: Er hatte Rollen in "Ein Fall für zwei", "Der Alte" und "SOKO Köln" und spielte in zahlreichen "Tatort"-Folgen mit, zuletzt 2020 im Saarbrücker "Tatort: Das fleißige Lieschen".