„Wunderbarer Grund“ für Helene Fischers Pause: Silbereisen befeuert Gerüchte

"Liebe Grüße, Helene, von uns allen hier und alles, alles Gute." Damit beendete Florian Silbereisen am Samstagabend beim "Schlagerboom Open Air" in Kitzbühel und live vor Millionen von TV-Zuschauern eine kurze, aber nachhaltige Grußrede an seine ehemalige Lebensgefährtin Helene Fischer.