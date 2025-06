Das ist das interessante Hobby von Florian Silbereisens Schwester!

Die 51-Jährige ist in ihrer Freizeit Poker-Spielerin. Das Kartenspiel beherrscht die Silbereisen Schwester so gut, dass sie auch an Turnieren teilnimmt. Bei einem Turnier in Innsbruck belegte sie den 13. Platz und war damit die beste Frau unter den Pokerspielern bei der Veranstaltung.