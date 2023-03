Apple-Serie

"The Big Door Prize": Eine mysteriöse Maschine verrät, wozu man bestimmt ist

Erst erschien es wie ein Segen, doch schnell entpuppt es sich als Fluch: In der Apple-Serie "The Big Door Prize" verrät eine mysteriöse Maschine verrät den Bewohnern einer Kleinstadt, was ihre wahre Bestimmung ist. Doch das Wissen um das eigene Lebenspotenzial stürzt so manchen in existenzielle Krisen.

