"Tatort"-Star Oliver Mommsen betrunken von Polizei aufgegriffen

Als Ex-"Tatort"-Kommissar sind die echten Polizisten ja quasi "Fast-Kollegen". So dachte es sich Oliver Mommsen als er betrunken auf eine Zivilstreife traf. Nun hat der Schauspieler von dem lustigen Vorfall berichtet.

"Na Herr Mommsen, auf'm Weg nach Hause?": Mit diesen Worten soll einst eine Polizei-Streife zu später Stunde den Schauspieler Oliver Mommsen (54) begrüßt haben. In einer neuen Folge des "Feel Hamburg"-Podcasts von NDR 90,3 erzählte der ehemalige "Tatort"-Kommissar Gastgeber Daniel Kaiser von einer etwas peinlichen Geschichte: "Ich bin betrunken aus einem Club raus. Und dann ging bei einem Auto das Seitenfenster runter", erzählte Mommsen. "Ach, die Kollegen von der Zivilstreife!", habe er die Beamten freundlich begrüßt – schließlich ermittelte er selbst von 2001 bis 2019 in Bremen als Kommissar Nils Stedefreund in der Krimi-Reihe "Tatort".

Oliver Mommsen wurde von der Polizei nach Hause gebracht Als er seinen Fast-Kollegen erklärte, er wolle sich ein Taxi organisieren, wünschten die ihm nur "viel Spaß" – und holten ihn jedoch schon bald ein: "Herr Mommsen, wissen Sie was? Wir haben jetzt auch frei, wir bringen sie nach Hause". Prompt habe er auf der Rückbank zwischen den beiden Polizisten gesessen. "Ich kam mir vor wie Robert de Niro", so Mommsen. "Ich habe dann natürlich leicht angetrunken meine Sprüche abgesondert, das war irgendwie nett", schwelgte der Schauspieler in Erinnerungen an diese besondere Nacht.

Auch über seine Zeit als "Tatort"-Kommissar spricht der Gastgeber Mommsen an – und auch auf seine Nacktszene in der Folge "Zurück ins Licht" (2017). "Das würde ich heute nicht mehr machen", erklärt der 54-Jährige hastig. Die Szene hatte ein nicht enden wollenden Nachspiel: "Ich weiß nicht, in wie vielen Talkshows über meinen Penis geredet wurde oder über meine faltigen Arschbacken", überlegt er. "Es war absurd, wie dieses kleine Ding da für Aufregung gesorgt hat".

"Deutschlands attraktivster Tatort-Kommissar" Nicht nur, dass er sich im Fernsehen zeigte, wie Gott ihn schuf, schlug hohe Wellen, auch der Titel "Deutschlands attraktivster Tatort-Kommissar" sorgte im privaten Umfeld des Krimi-Darstellers für reichlich Erheiterung. Dieser schmeichelhafte Titel kam ihm im Zuge einer Umfrage eines Meinungsforschungsinstituts zu. "Das hat für viel Hohn und Spott in meinem Freundeskreis und meiner Familie gesorgt", erklärt Mommsen. "'Könnte der schönste Tatort-Kommissar mir mal die Butter reichen?' oder 'Falls der schönste Tatort-Kommissar der Welt Zeit hat, den Müll rauszubringen ...?' – So ging es stundenlang", erzählt er. "Ja, es war schon lustig. Eine kleine Umfrage mit einer Riesenwirkung."