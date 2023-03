"Akte X": Neuauflage von "Black Panther"-Macher Ryan Coogler geplant

Heißes Gerücht aus Hollywood: Gibt es bald neue Version der Erfolgsserie "Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI" (Originaltitel: "The X-Files") mit Drehbuchautor Ryan Coogler ("Black Panther: Wakanda Forever")? Der Produzent und "Akte X"-Schöpfer Chris Carter erklärte am Montag im CBC-Podcast "On the Coast mit Gloria Macarenko". "Ich habe gerade mit einem jungen Mann, Ryan Coogler, gesprochen, der 'Akte X' mit einer diversen Besetzung neu auflegen wird", erklärte Carter. "Er hat also alle Hände voll zu tun, denn wir haben so viele Bereiche abgedeckt".