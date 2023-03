Wird "GNTM" zum Desaster für Coco? "Diese Folge ist die Peinlichste für mich!"

"Sei selbstbewusst, sei eine Diva!", so lautete das Motto in der siebten Woche von GNTM (auch bei Joyn). Für manches Model sollte genau das zum Problem werden. Während Kandidatin Anya mit ihrer selbstsicheren Art sogar die Social Media-Stars Elevator Boys beeindruckte, musste Coco nach ihrem Auftritt um ihr Weiterkommen zittern: "Diese Folge ist die Peinlichste für mich!".

Die neue Woche startete bei GNTM mit den Vorbereitungen auf ein Video-Shooting. Dabei sollten die Mädels eine bestimmte Choreografie lernen und sich in Hollywood-Legende Marilyn Monroe verwandeln. "Eine Diva" wollte der Choreograf auf der Bühne sehen. Dabei sollte es elegant und feminin wirken. Die Schrittfolge stellte einige Kandidatinnen vor einer großen Herausforderung, sogar die Tänzerinnen unter ihnen wie Cassy und Somajia hatten damit ihre Probleme. "Wenn das morgen so ist, wird das nicht gut sein", machte der Choreograf Somajia noch nervöser und trauriger, da Tanzen zu ihren Leidenschaften gehört. "Das hat mich getroffen, aber ich werd’ mich nicht unterkriegen lassen", gab sich das Model kämpferisch.

Models werden von Elevator Boys aus dem Konzept gebracht Am nächsten Tag war der Videodreh geplant. Dabei wartete auf die Model-Anwärterinnen eine Überraschung: die Social-Media-Stars Elevator Boys kamen als Gast-Stars vorbei und sollten die Mädels bei ihrem Video-Shooting etwas aus dem Konzept bringen. Zunächst absolvierten die Kandidatinnen ihre Marilyn-Monroe-Choreo, dann sollten die fünf Jungs der Elevator Boys zu ihnen tanzend auf die Bühne kommen. Ein Moment, in dem das Improvisationstalent der Models gefragt war. Im hautengen pinken Kleid, mit blonder Perücke und funkelndem Schmuck ging es los. Wie immer bei GNTM, gab es Problemen mit den Highheels. Für die meisten waren die Schuhe zu groß, für manche zu klein.

Den Anfang machte Selma. Sie verpasste beim Videodreh zwar, ihre Lippen zu dem Lied "Diamonds are a girls best friend" mitzubewegen, konnte Heidi aber durch ihre lockere Tanzeinlage mit den Elevator Boys überzeugen. Ähnlich souverän löste Ida die Aufgabe. "Du machst es super", gab es die wohltuenden Worte dafür von Heidi Klumm. Anders bei Lara, die Probleme hatte sich die Choreo und den Text zu merken. Als die Elevator Boys zu ihr auf die Bühne tanzten und sie improvisieren sollte, verharrte Lara und bewegte sich gar nicht mehr. "Du spielst Marilyn gar nicht", kritisierte die 49-Jährige ihren Auftritt.

Anya überrascht mit riesigem Ego Ganz anders bei Cassy, die die Boys und Heidi direkt überzeugen konnte. "Rundum gelungener Auftritt", lobten die Jungs die 23-Jährige. Auch bei Anna-Maria lief alles rund.

Anya überraschte die Jungs mit ihrer selbstbewussten Art. Auf die Frage von Heidi, ob sie sich in dem Outfit gefalle, hieß es von der 19-Jährigen: "Ich gefalle mir gut, aber ich gefalle mir eigentlich immer".

Bei Coco wurde der Auftritt zum Desaster. Als sie gefragt wird, ob sie ein Fan der Elevator Boys sei, sagte sie, dass sie sie zwar kenne, "aber ich würde nicht sagen, dass ich ein Fan bin", Autsch! "Sie sieht ängstlich aus", urteilte das Model-Oberhaupt über Cocos Performance, die beinahe überfordert auf der Bühne mit den Boys wirkte. "Ich fand dein Gesichtsausdruck manchmal leer", gab es im Anschluss das nicht so schöne Kompliment der Social-Media-Stars an die 21-Jährige.

Lara und Coco werden zu Wackel-Kandidatinnen Die Kandidatinnen sollten beim Entscheidungs-Walk auf einem LED-Laufsteg einen vorgegebenen Weg hinter sich bringen, der kurz aufleuchtet und dann wieder verschwand. Dass dies nicht so einfach war, bewies die Model-Chefin höchst persönlich, die bei ihrem Walk sechs Schritte falsch machte.

Auch auf dem Laufsteg hinterließ Cassy einen sexy und bleibenden Eindruck. "Ich will es nicht sagen, aber man will sie angucken", sind die Jungs von Cassy ganz hin und weg und kamen direkt in Flirtlaune. Bei der 23-Jährigen waren sich alle einig, dass sie einen der besten Läufe präsentierte.

Nach Anyas Walk, sprach die Model-Chefin die Berlinerin auf ihre selbstbewusste Aussage an. "Ist natürlich gut, wenn man selbstbewusst ist, aber nicht, wenn man nicht die Beste ist", gab es das Feedback der Elevator Boys an Anya. "Wenn du so vorlegst, erwartet man natürlich auch viel von dir", stimmte Heidi Klum dem zu. "Sie ist eine beleidigte Leberwurst heute".

Da flossen bei Anya die Tränen: Ihre Kolleginnen wollen sie trösten, doch darauf schien Anya keine Lust zu haben. "Könnt ihr mich einfach allein lassen", blaffte das Model die übrigen Mädels an. Trotz der Kritik konnte die Berlinerin durch ihre Coolness auf dem Laufsteg überzeugen.

"Diese Folge ist die Peinlichste für mich!", erklärte Coco vorab. Allein der Anblick der Elevator Boys stresste die 21-Jährige schon, nach ihrer ersten schlechten Erfahrung. Sie suchte krampfhaft die richtigen Schritte, was man auch in ihrem Gesicht sehen konnte. Nach ihrem Walk wollte Coco am liebsten im Erdboden versinken. Acht Schritte gingen bei ihrer Abfolge daneben.

Lara und Coco mussten um ihr Weiterkommen zittern. "Insgesamt hat bei dir einfach der Spaß gefehlt", sagt Heidi zu Coco, die daran zweifelte, ob Coco wirklich im Rampenlicht stehen möchte. "Du warst sehr schüchtern und zurückhaltend", ist das Urteil der Boys über Lara beim Video-Shooting. Auch Heidi fand die Leistung des Models nicht ausreichend und nahm Lara nicht mit in die achte GNTM-Woche.

