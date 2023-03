"Zeitreise – Bilder aus 60 Jahren": ZDF mit besonderem Rückblick

Zum großen Jubiläum vom ZDF blickt der Sender mit einem besonderen und klugen TV-Format auf das Weltgeschehen zwischen 1963 und 2023. Kommentiert wird "Zeitreise – Bilder aus 60 Jahren" von Redakteur Gert Anhalt, der, wie der Mainzer Sender, ebenfalls in diesem Jahr seinen 60sten Geburtstag feiert.

Während andere TV-Jahresrückblicke eher die Show und "besondere Menschen" des auslaufenden Jahres in den Mittelpunkt rücken, gibt es im ZDF seit dessen Start vor genau 60 Jahren – am 1. April 1963 – ein kluges Format, in dem einfach nur die bewegten Bilder der vergangenen zwölf Monate wie in einem Kalender durchgeblättert und von einem Sprecher lakonisch einordnend bis sanft ironisch draufblickend kommentiert werden. In der Nacht zum Donnerstag, 30. März, beginnt das ZDF um 0.45 Uhr nun unter dem Titel "Zeitreise – Bilder aus 60 Jahren" einen wahren XXL-Ritt durch die Zeitgeschichte, in dem jedes Jahr von 1963 bis 2023 in einem etwa 20 Minuten langen Film zusammengefasst wird.

Die lange Nacht der Zeitreise In der ersten langen Nacht sind es die Jahre 1963 bis 1979. Die Sendung endet am Donnerstagmorgen um 5.15 Uhr. Weiter geht es eine Woche später, am Mittwoch, 5. April, von 0.40 Uhr bis 4.25 Uhr, mit den Jahren 1980 bis 1999. Den Abschluss der langen Geschichtsnächte bildet die Sendung am Mittwoch, 12. April, 1 Uhr bis 5.15 Uhr, mit dem Zeitraum 2000 bis 2022. Wer sich die nächtlichen Zeitreisen job- oder biorhythmusbedingt nicht leisten möchte, kann alternativ jedes Jahr unter dem Stichwort "Zeitreise – Bilder aus 60 Jahren" im Einzelabruf über der Mediathek anschauen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Zusammengestellt hat den Bilderbogen ZDF-Redakteur Gert Anhalt, der passenderweise auch gerade das 60. Lebensjahr vollendet hat. Anhalt betreut das der XXL-Geschichtsstunde zugrunde liegende Format "Album – Bilder eines Jahres" wieder seit 2020, nachdem er von 1990 bis 1992, zum Teil gemeinsam mit Steffen Seibert, schon einmal dafür verantwortlich war. Anhalt kürzte die 60 etwa einstündigen Jahresrückblicke auf jeweils etwa ein Drittel ihres ursprünglichen Umfangs. In einer Mitteilung des Senders berichtet er über den zeitintensiven Archivjob: "Als der Klassiker 'Album – Bilder eines Jahres' noch nicht erfunden war, gab es im ZDF die 'Chronik', die nicht die Bilder in den Mittelpunkt rückte, sondern tiefschürfende und teilweise langwierige Analysen von längst vergessenen Vorgängen. Und vieles, was vorgestern wichtig erschien, ist heute einfach nur witzig – weswegen ich die Jahre 63 bis 80 einem kleinen zeit- und medienkritischen Upgrade unterziehen musste. Ab 1981 gab es dann 'Bilder eines Jahres'. Die laufen – gekürzt – weitgehend unbehandelt."

Berühmtester Märchen- und Kindergeschichtenerzähler Deutschlands Gerade bei den älteren Ausgaben können sich die Zuschauer über so manche Überraschung freuen. So kommentiert die berühmte Stimme Hans Paetschs das Jahr 1967, was zu einem besonderen Effekt führt, wenn der 2002 in Hamburg verstorbene Sprecher-Veteran plötzlich Politik und Zeitgeschehen kommentiert. Paetschs Stimme kennen jene, die noch mit Hörspiel-Schallplatten oder Kassetten aufgewachsen sind, noch als den wohl berühmtesten Märchen- und Kindergeschichtenerzähler Deutschlands.

Die Mainzer feiern ihren großen Jahrestag mit einigen weiteren Sonderprogrammen. Am Freitag, 31. März, kommt da etwa auch Ilja Richter zu seinem Recht – mit "Die ZDF-Kultnacht – Das Beste aus "Disco", um 00.30 Uhr, Tags darauf, am Samstag, 1. April, 20.15 Uhr, steht unter dem Titel "Die Show der Shows" ein zweieinhalbstündiges Event an, in dem an die Unterhaltungshighlights erinnert werden soll, bevor in der Nacht zum Sonntag, 2. April, ab 01.00 Uhr auch die Fans der "Hitparade" in einer "Kultnacht" auf ihre Kosten kommen.