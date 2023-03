"Kontraste: Im Visier des Kreml": ARD-Doku über Spione in Deutschland

Es scheint wie in einem Agententhriller: Der BND bekam die Nachricht, es gäbe ein Maulwurf in den eigenen Reihen, der den russischen Geheimdienst FSB mit Informationen versorgt. Das Politmagazin "Kontraste" verfolgt die Spuren der russischen Spione in Deutschland.

Was klingt, wie das Drehbuch eines Hollywood-Agententhrillers ist insbesondere in Zeiten des Ukraine-Kriegs ein nicht zu entschuldigender Skandal: Mitte Dezember ging durch die Medien, dass es beim Bundesnachrichtendienst (BND) einen Maulwurf geben soll. Der Mann wird verdächtigt, sensible Informationen an Russland weitergegeben zu haben. Ausgerechnet beim Auslandsgeheimdienst der Bundesrepublik spielte sich die wohl größte Spionageaffäre der vergangenen Jahre ab.