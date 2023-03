"Schlimmer geht immer": TV-Kritik zur Komödie mit Sebastian Bezzel

Manchmal geht halt alles schief, was schiefgehen kann. Das zeigt die TV-Komödie mit Sebastian Bezzel , bekannt aus den vielen "Eberhofer"-Krimis im Ersten. Dabei landet ein Heimwerker-Projekt gründlich in der Grütze.

"Wann ist ein Mann ein Mann?", wollte Herbert Grönemeyer vor fast vier Jahrzehnten wissen. SAT.1 kennt die Antwort: beim Häuslebauen! Wobei Sebastian Bezzel, der im TV-Film "Schlimmer geht immer" ein Heim für Frau und Kind errichten will, ein eher unbegabtes Exemplar darstellt. Es geht schief, was nur schiefgehen kann, und dann muss sich der Hobby-Heimwerker auch noch von seiner Frau belächeln lassen. Männer haben's schwer, das wusste auch Grönemeyer schon 1984.

Ein Heimwerker-Projekt endet im Chaos

Bezzel spielt den jungen Vater Kai, der zusammen mit seiner schwangeren Frau Ina (Nadja Becker) und dem gemeinsamen Sohn (Arne Wichert) in eine etwas in die Jahre gekommene Villa zieht. Zusammen mit zwei Freunden will er Leben in das alte Gemäuer bringen. Doch auch Pedro (Manuel Cortez) und Ulf (Heiko Pinkowski) haben zwei linke Hände.