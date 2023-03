"Die Rebellin": TV-Kritik zum Dreiteiler mit Alexandra Neldel

Alexandra Neldel führt mit dem Dreiteiler "Die Rebellin" eindrucksvoll zurück, in die 50er Jahre. Darin glänzt sie als junge Frau, die im Nachkriegsdeutschland ihren Weg geht. 3sat wiederholt heute Abend die drei 90-Minüter am Stück.

Wie doch die Zeit vergeht: "Die Rebellin" hieß der große historische Dreiteiler, mit dem das ZDF sein fiktionales Sendejahr 2008 eröffnete. Das Programm mit Ex-Soap-Star Alexandra Neldel ("Verliebt in Berlin") sollte vieles sein: epische Familiensaga, technische Aufbruchserzählung der jungen Bundesrepublik und die Emanzipationsgeschichte einer Frau in den Jahren zwischen 1949 und 1956.

Man könnte meinen, das wäre ein wenig zu viel. Doch die 270 Minuten, die 3sat jetzt an einem Neldel-Mammutabend zwischen 20.15 Uhr und 0.50 Uhr am Stück zeigt, überzeugen: "Die Rebellin" schafft eine Balance zwischen süffigem Melodram, fein gezeichnetem Drama und glaubwürdigem Historiengemälde. Herzens-TV muss eben nicht immer den guten Geschmack beleidigen.

Lenas vergötterter Vater, ein Tüftler und Erfinder, kam auf der Flucht gen Westen ums Leben. In der Hakeburg, Hitlers High Tech-Schmiede bei Berlin, hatte er zuvor am ersten richtungsweisenden Fernsehgerät der Welt, dem "Einheitsempfänger E1" gearbeitet. Das Leben der technikbegeisterten Lena wird etwas leichter, als sie sich mit dem wortkargen Bauernsohn Walter (Sebastian Bezzel) zusammentut, um mit ihm für den Traum eines Neuanfangs in Amerika zu sparen. Plötzlich kommt ihre Karriere unerwartet direkt vor der Haustür in Schwung. Durch die Begegnung mit dem Fabrikantensohn Hans (David Rott) beginnt Lenas Aufstieg in eine fränkische Radio- und Fernseh-Dynastie.