"Cold Storage": "Smile"-Star Sosie Bacon und Liam Neeson kämpfen gegen Killerpilz

Die Welt bekommt es nach Corona erneut mit einem hochinfektiösen Krankheitserregern zu tun. Dieses Mal hält ein mutierender Killerpilz die Menschheit in Atem. Im Horror-Thriller "Smile – Siehst du es auch?" spielte Sosie Bacon bereits die Hauptrolle, nun legt die 31-Jährige mit der nächsten Thriller-Produktion: "Cold Storage" an der Seite von Liam Neeson nach.

Der schwarzhumorige Sci-Fi-Thriller "Cold Storage" über einen schnell mutierenden Killerpilz wird derzeit in Italien und Marokko gedreht. Nach Liam Neeson ("96 Hours – Taken"), Georgina Campbell ("Barbarian") und "Stranger Things"-Star Joe Keery stößt nun auch "Smile"-Star Sosie Bacon zum Cast. Das berichtet der US-Branchendienst "Deadline". Die Verhandlungen mit "The Crown"-Star Lesley Manville seien hingegen noch nicht abgeschlossen.