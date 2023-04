Partnertausch bei "Let's Dance": So verlief die sechste Live-Show

Bereits zum sechsten Mal wird bei „Let's Dance“ (auch bei RTL+) dieses Jahr das Tanzbein geschwungen. Und das mit einer Besonderheit: Die Promis müssen mit einem neuen Tanzpartner beweisen, was sie auf dem Tanzparkett draufhaben. Außerdem gibt es diese Woche keinen, die die Show verlassen muss und die Promis tanzen um einen wertvollen Bonuspunkt.

Mimi Kraus und Ekaterina Leonova tanzen Paso Doble zu „Desire For Recklessness“ von Kakegurui. Gar nicht mal so einfach! Zumal auch noch Mimis Frau Bella im Publikum sitzt und ihren Mann unterstützt. Da muss erst recht alles sitzen! Aber seine Gattin ist zuversichtlich: „Er stellt sich deutlich besser an als gedacht“, kommentiert sie die Tanzkünste ihres Partners. Doch seine neue Tanz-Partnerin Ekaterina Leonova möchte alles aus Mimi herausholen. „Mein Ziel diese Woche ist es, das Feuer aus Mimi rauszukitzeln“, sagt Ekaterina. Das begeisterte Publikum bestätigt Ekaterinas Vorhaben mit Standing Ovations! „Boar hast du böse geguckt“, findet Moderator Daniel Hartwich. "Wahnsinnig intensiv", "leidenschaftlich“ und "energievoll", beschreibt Motsi Mabuse die Tanzeinlage der beiden. „Du hast viel Emotion und Feuer gegeben“, sagt auch Jorge González. Insgesamt gibt es 22 Punkte für Mimi.

Sharon Battiste geht in die "Let's Dance"-Geschichte ein Sharon Battiste stand letztes Mal im roten Licht. Das war ein Schock für die 29- jährige. Doch umso mehr freut sie sich, dass es diese Woche für sie weiter geht. Diese Show tanzt sie allerdings nicht wie gewohnt mit Christian Polanc, sondern diese Woche tanzen Sharon Battiste und Valentin Lusin ein Rumba zu „One Night Only“ von den Dreamgirls. „Das ist ein Tanz, der eigentlich viel Vertrauen voraussetzt“, erklärt Valentin. Doch dann der Schock! Valentin ist krank. „Ich war komplett ausgeknockt“, erzählt der Profitänzer. Doch er hat für Ersatz gesorgt. Seine Frau Renata trainiert mit Sharon Battiste für den Auftritt, für den Valentin auch wieder fit ist. Trotz der Hindernisse legen Valentin Lusin und Sharon Battiste ihr ganzes Herzblut auf das Parkett. Und das zahlt sich aus! „Es war klasse, es war elegant, es war rhythmisch. Letzte Woche hatte ich echt Angst, dass du rausfliegst, aber das war ein Siegertanz“, lobt Motsi Mabuse. Auch Jorge Gonzalez ist hin und weg: „Das bleibt in der Geschichte von Let's Dance“, ruft er. Sogar Joachim Lambi applaudiert mit Standing Ovation: „Ich erhebe mich sehr gerne, wenn es grandios war, und das war es. Wir hatten selten eine so gefühlvolle Rumba“. Mit 30 Punkten knacken Sharon und Valentin die Höchstpunktzahl.

Motsi Mabuse: „Das war der Knossi-Tanz!“ Knossi war letzte Show besonders traurig über den Partnerwechsel und dass er diese Woche nicht mehr mit „seiner“ Isa tanzen darf. "Ich habe es ihr zu verdanken, dass ich so weit gekommen bin!", schwärmt Knossi. Doch in Show 6 muss er mit Mariia Maksina vorliebnehmen und einen Contemporary zu „Legendary“ von Welshley Arms tanzen. Doch der schwere Tanz löst in dem Twitch-Star regelrecht Beklemmung aus. „Das sind genau die Bewegungen, wovor ich Angst hatte, weil wenn ich das tanze, dann sieht das vielleicht lustig aus, aber ich will gar nicht, dass das lustig aussieht“, gesteht der Streamer. Doch weit gefehlt. Das Publikum und die Jury sind begeistert! „Das war der Knossi-Tanz!“, findet Motsi. „Du bist einer, du gehst über das technische manchmal hinweg, aber du legst dein Herz in diesen Tanz“, findet auch Lambi. Dafür gibt es 24 Punkte von der Let's Dance Jury.