"Mulan": Infos zur Disney-Verfilmung über die Kriegertocher

Die titelgebende Protagonistin wird von "Once Upon a Time"-Star Liu Yifei verkörpert. Mulan sieht sich am Anfang der Geschichte gezwungen, sich als Mann zu verkleiden, um anstelle ihres kranken Vaters in der Armee zu dienen. Schließlich ist sie eine erprobte Schützin und vertraut auf ihre Fähigkeiten. Auch in den Augen ihrer Mitstreiter bewährt sie sich auf dem Schlachtfeld. Sie erntet Respekt und Bewunderung – bis sie die Maske fallen lässt. Kann ein ungestümes Mädchen, das sich den chinesischen gesellschaftlichen Strukturen widersetzt, einen wesentlichen Teil zur Rettung des Kaisers beitragen?