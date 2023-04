"ARD Wissen: Besseres Leben für Schweine!": Infos zur heutigen ARD-Doku

Mittlerweile dürfte wohl jedem Konsumenten klar sein, dass das kurze Leben der Schweine in industriellen Zuchtbetrieben alles andere als "tierfreundlich" ist. Investigativ-Reporter Patrick Hünerfeld wirft in der ARD-Doku einen Blick in Schweinezuchtbetriebe, die sonst streng abgeschirmt sind, damit die Verbraucher nicht das Elend hinter ihrem Schnitzel sehen.

Was muss man sich unter für Laien wenig greifbaren Fachbegriffen wie der "höchsten Tierwohlstufe" konkret vorstellen? Die neue ARD-Dokumentation "ARD Wissen: Besseres Leben für Schweine!" geht der Frage nach – in einem brisanten Praxistest. Dafür gelang es dem Investigativ-Reporter Patrick Hünerfeld, Einblicke in Zuchtbetriebe zu erhalten, die sonst streng vor den neugierigen Blicken der Öffentlichkeit abgeschirmt werden. Hier lässt er sich zeigen, was industrielle Tierzucht wirklich bedeutet – von der Geburt eines Schweins bis zu seinem Tod.