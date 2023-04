"Die Höhle der Löwen": Rúrik Gíslason und Joe Kelly wollen Investoren überzeugen

Die neue Staffel der Gründershow startet mit neuen Löwen. Nachdem Nico Rosberg und Georg Kofler die Höhle verlassen haben, rückt nun die nachhaltige Unternehmerin Janna Ensthaler und der bislang jüngste Löwe der Show, Tillmann Schulz nach. Spannend wird es auch mit den Stargästen. Unter anderem hat sich Model und Ex-Fußballer Rúrik Gíslason angekündigt und will eine Idee den Investoren der VOX-Show vorstellen.

Frischer Wind im Löwenrudel: Die alteingesessenen Investoren Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Dagmar Wöhrl und Judith Williams erhalten Konkurrenz! In der 13. Staffel "Die Höhle der Löwen" werden Unternehmerin Janna Ensthaler sowie Tillmann Schulz – der bislang jüngste Löwe überhaupt – versuchen, vielversprechende Gründerinnen und Gründer von sich zu überzeugen – und in deren Ideen zu investieren.

Doch wer nimmt da auf dem Stuhl Platz? Als mehrfache Unternehmerin und Gründerin interessiert sich Janna Ensthaler vor allem für nachhaltige Technologien, digitale Innovation sowie bedeutsame Zukunftsthemen. Dem "Manager Magazin" zufolge gehört die 38-Jährige zu den 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. "Als vierfache Gründerin ist es mir eine Herzensangelegenheit, meine Erfahrung, mein Wissen und meine Expertise weiterzugeben und dabei den Erfolgsweg spannender Ideen und Gründer begleiten zu dürfen", wird sie in einer Mitteilung des Senders zitiert.

Vor allem nachhaltige Geschäftsideen liegen Ensthaler am Herzen. Die Unternehmerin ist davon überzeugt, "dass es die Aufgabe unserer Generation ist, sich den Herausforderungen der Klimakrise zu stellen und innovative Lösungsansätze auf die Straße zu bringen". Dafür möchte sie nun der beliebten VOX-Gründershow "als Investorin, mit dem Fokus auf nachhaltige Technologien, meinen Beitrag leisten".

Der jüngste DHDL-Investor überhaupt hat für sein vergleichsweise zartes Alter schon viel Erfahrung vorzuweisen: Mit 33 Jahren ist Tillmann Schulz geschäftsführender Gesellschafter mehrerer Unternehmen. Seine Expertise liegt laut VOX in den Bereichen "Food, Non-Food, Health & Sport Nutrition" – vor allem hier will Schulz Gründern unter die Arme greifen.

"Als geschäftsführender Gesellschafter eines international tätigen Familienunternehmens weiß ich, dass es nicht einfach ist, sich auf dem Markt durchzusetzen", erklärt der gelernte Bankkaufmann. In einer immer globaleren Welt könne der Wettbewerb manchmal gnadenlos sein – deshalb wolle er Gründerinnen und Gründer "auf dem Weg zur Erfüllung ihrer Träume und Ziele nach besten Kräften unterstützen".

Prominente Gäste in der "Höhle der Löwen"

Die beiden Neuzugänge ersetzen Nico Rosberg und Georg Kofler, der seinen Investorensessel zuletzt mit Geschäftspartner Ralf Dümmel geteilt hat. Dümmel bleibt jedoch an Bord. Auch in der kommenden Staffel wird es wieder prominente Besucher in der "Höhle der Löwen" geben: Sternekoch Alexander Herrmann, Musiker Joey Kelly sowie Ex-Fußballer und Model Rúrik Gíslason versuchen ihr Glück bei den Investoren.