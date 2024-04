"Höhle der Löwen": Jüngste Gründerin aller Zeiten - Schülerin hat selbst Labor-Studie durchgeführt

Was alle "Löwen" staunen lässt: Die 16-Jährige ließ sich den Effekt in einer Studie nachweisen, für die sie – neben der Schule, wohlgemerkt – Kontakte zum Forschungsbereich der Hochschule in ihrer Heimatstadt herstellte. "Im Schülerlabor der Uni Konstanz habe ich eine ganz kleine Studie durchgeführt. Bereits nach einigen Stunden konnte man sehen, dass die Zahnbürste, die in meiner Birkenhülle aufbewahrt wurde, 40-mal weniger Bakterienkolonien auf sich hatte als die Zahnbürste in einer Plastikhülle", berichtet Valeria.