"Charles und Kate – Krise im Palast": Kritik zur ARD-Doku über die aktuelle Lage

Gerüchte zur Art des Eingriffes ließen nicht lange auf sich warten. Vor allem in den sozialen Netzwerken machten Theorien von Eileiterschwangerschaft und Schönheitsoperation die Runde. Die missglückte Bearbeitung eines Muttertags-Fotos, das Kate zusammen mit ihren drei Kindern zeigte, goss zusätzliches Öl ins Feuer. Als sich letztlich Krankenhausangestellte Zugang zur Krankenakte der Prinzessin verschafften, sah sich die 42-Jährige zu einem Video-Statement gezwungen. Getreu dem alten Motto von Queen Elizabeth II.: "Man muss mich sehen, um an mich zu glauben."

Ein anderes Zitat der 2022 verstorbenen Monarchin scheint in Zeiten von Social Media hingegen zunehmend an Bedeutung zu verlieren: "Beschwere dich nie, erkläre dich nie". Wie also wird "Die Firma" die Neuausrichtung ihrer Kommunikationsstrategie meistern? Und wie viel Privatsphäre und Mysterium ist in einer Zeit, in der sehr zunehmend Menschen vom Königshaus abwenden, überhaupt noch möglich?