"Mensch Pistorius! Zwischen Krieg und Frieden": TV-Kritik zur Reportage über Boris Pistorius

Obwohl Bundeskanzler Olaf Scholz zuletzt in den Umfragewerten zulegen konnte, hat hier ein Politiker aus den eigenen Parteireihen regelmäßig die Nase vorn: Boris Pistorius. Seit Januar 2023 ist der Sozialdemokrat deutscher Verteidigungsminister. Während Scholz immer wieder für seine Kommunikation kritisiert wird, erhält Pistorius für das Gegenteil Lob. Etwa als er sich Anfang März, in Folge des Abhörskandals um das Gespräch hochrangiger Bundeswehr-Militärs über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an Kiew, vor seine Leute stellte und verkündete: "Wenn nicht noch Schlimmeres herauskommt, werde ich niemanden meiner besten Offiziere Putins Spielen opfern."

Die private Seite

Es sind große, schwere Themen, mit denen sich Pistorius seit Amtsantritt auseinandersetzen muss. Die russische Invasion in der Ukraine lag da bereits fast ein Jahr zurück, der Terrorangriff der Hamas in Israel am 7. Oktober war kein Jahr entfernt. Das Kamerateam begleitet den Verteidigungsminister in seinem Arbeitsalltag, sei es auf internationalem Parkett oder zu Hause in Deutschland, etwa beim Besuch des Panzergrenadierbataillons 122 im bayerischen Oberviechtach.