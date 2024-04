"Notruf": Alle Infos zur neuen SAT.1-Dokureihe mit Bärbel Schäfer

Nach 22 Jahren kehrt Bärbel Schäfer ins Privatfernsehen zurück. In der neuen SAT.1-Dokureihe "Notruf" lässt die Moderatorin die stillen Helden zu Wort kommen. Notärzte und Rettungssanitäter berichten von ihren schwierigen Einsätzen und wie es ist, täglich Menschenleben zu retten.

Sieben Jahre lang hatte sie ihre eigene Talkshow, es folgten zahlreiche weitere Moderationen. Bärbel Schäfer gehörte seit den 90er-Jahren zu den bekanntesten TV-Stars. Seit 2009 ist sie in Hessen als Radiomoderatorin tätig. Außerhalb der Grenzen des Bundeslandes wurde es jedoch eher still um die mittlerweile 60-Jährige. Jetzt aber kehrt sie bei SAT.1 auf den Bildschirm zurück. Bärbel Schäfer präsentiert die neue werktägliche Dokureihe "Notruf".

Talkshow-Ikone Bärbel Schäfer kehrt nach 22 Jahren mit "Notruf" zurück in Privatfernsehen. Im Interview spricht die Bestseller-Autorin über den Tod ihres Bruders und ihren Blick auf das Leben.

Wertschätzung für die Lebensretter

In den deutschen Rettungsleitstellen gehen jeden Tag 84.000 Notrufe ein. Täglich versuchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alles, um das Leben ihrer Mitmenschen zu retten. SAT.1 will die stillen Helden zu Wort kommen zu lassen – von Notärzten bis Rettungssanitätern. Sie berichten von ihren Einsätzen und blicken auf bewegende Momente zurück. Zur Verdeutlichung werden die Einsätze in Echtzeit nachgestellt.