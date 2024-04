"Prominent getrennt": Volltrunkener Nico Legat versucht es bei allen Frauen: "Ich bin offen für alle Frauen"

Freude bei Nico Legat

10.000 Euro hat Mike Cees die künftigen "Prominent Getrennt"-Sieger bereits gekostet. Dass die Gewinnsumme aufgrund von Mikes Spielabbruch beim Staffelstart nur noch 90.000 Euro beträgt, bereitete am nächsten Morgen vor allem seiner Ex-Partnerin Michelle Monballijn Sorgen. "Ich will dir keinen Druck machen", erklärte sie ihrem Verflossenen, "aber wenn noch mal abgebrochen wird, dann verprügel ich dich." Ein Glück, dass in Folge zwei erst mal die Neuankömmlinge an der Reihe waren.