"Drei gegen einen – Die Show der Champions": Elton, Knossi und Tim Mälzer mit neuer RTL-Show

RTL schickt ein neues, actionreiches Format ins Abendprogramm. Elton , Knossi und Tim Mälzer treten als Trio an und versuchen gemeinsam verschiedene Herausforderungen zu meistern. Ihre Gegner sind dabei Weltmeister, Olympiasieger, Rekordhalter oder einfach besonders talentierte Menschen.

"Drei gegen einen – Die Show der Champions" Spielshow • 20.04.2024 • 20:15 Uhr

Das Trio gegen Champions Er ist eigentlich für seine flinken Finger an der Konsole bekannt, hat aber auch schon in der einen oder anderen Primetime-Show Moderatoren- oder gar Kandidatenluft geschnuppert: Jens Heinz Richard "Knossi" Knossalla, wie er mit vollem Namen heißt, ist ein deutscher Entertainer und Livestreamer, der sich unter anderem nach "Die Promi-Darts-WM" (2024) und "RTL Turmspringen" (2022) nun in einer weiteren, neuen Samstagabendshow vor die Kamera im Fernsehstudio wagt. In der neuen RTL-Sause "Drei gegen einen – Die Show der Champions" ist er einer des titelgebenden Trios.

Neben Knossi komplettieren das Team der besonderen Art der ehemalige Sidekick von Moderator Stefan Raab, Elton (bürgerlich: Alexander Duszat), und der durchaus schlagfertige TV-Koch Tim Mälzer. Gemeinsam treten die drei in der neuen Show gegen verschiedene Herausforderer an. Ob Weltmeister, Olympiasieger, Rekordhalter oder einfach besonders talentierte Menschen von nebenan – die TV-Stars müssen sich in zahlreichen Challenges beweisen.

Sportliche Höchstleistungen, Gedächtnisakrobatik oder skurrile Weltrekorde Im Duell eins gegen eins sind die Chancen, den jeweilgen Meister seines Fachs zu besiegen, gleich null. Doch wenn die drei Prominenten ihr Können gemeinsam in den Ring werfen, so der Gedanke dahinter, haben sie durchaus Aussicht auf Erfolg. Um welche Profis es sich zum Start genau handelt, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

Wenn es um "sportliche Höchstleistungen, Gedächtnisakrobatik oder einfach nur völlig skurrile Weltrekorde geht", sind laut RTL nicht nur Kampfgeist und Durchhaltevermögen gefragt. Es geht auch um ein Preisgeld von sage und schreibe 50.000 Euro – und das pro Show. Moderatorin der ersten beiden Folgen des neuen Formats ist Laura Wontorra. Die Show wurde bereits Anfang März im Studio in Köln-Mülheim aufgezeichnet. Am Samstag, 20. April, müssen sich die drei Charkaterköpfe in Folge zwei erneut beweisen.

