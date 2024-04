"The Masked Singer": Alle Infos zur zehnten Staffel

„The Masked Singer“ geht 2024 in die nächste Runde - und das bereits in die 10. Staffel! Diese hat es jetzt schon in sich: Die Jubiläumsstaffel trumpft mit einem nagelneuen Rateteam auf und begibt sich in der Sendung auf Prominentensuche. Weitere Infos findest du hier.

„The Masked Singer“: Rateshow mal anders

Die beliebte Rateshow „The Masked Singer“ wird seit 2019 auf ProSieben ausgestrahlt und geht in diesem Jahr bereits in die 10. Runde. Das Interessante: Prominente präsentieren sich maskiert in einem Ganzkörperkostüm auf der großen Bühne und singen. Ein Rateteam hat dann die Aufgabe, herauszufinden, wer sich hinter den Masen verbirgt. Und auch die Zuschauer raten eifrig mit. Das Besondere: Vor jedem Auftritt wird ein kurzes Video gezeigt, in dem versteckte Indizien zur Identität des Prominenten enthalten sind. Außerdem werden die Stimmen der Sänger außerhalb der Performance auf der Bühne verzerrt, um die Identitätssuche schwieriger zu gestalten. Für den maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen heißt es dann am Ende jeder Show: runter mit den Masken. Während dieses Prozesses sind alle im Studio und auch die Fernsehzuschauer draußen angespannt und können es kaum erwarten, wer sich dahinter verbirgt. Oftmals ist es eine große Überraschung, da der Prominente seine Identität so gut verbergen konnte, dass das Rateteam häufig danebengetippt hat und die Enttarnung wahre Begeisterung auslöst.