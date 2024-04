"Praxis mit Meerblick – Die Kämpferin": Kritik zur neuen Folge mit Tanja Wedhorn

Nora Kaminski ( Tanja Wedhorn ) arbeitet trotz ihrer Risikoschwangerschaft weiter im Rettungsdienst auf Rügen. Denn es gibt viel zu tun auf der Insel. Der Reitunfall einer Schauspielerin (Anne-Marie Lux) sorgt bei der Ärztin für Kopfzerbrechen. Doch das ist nicht das Einzige, was ihr in der 20. Folge der ARD-Reihe Sorgen bereitet.

Der Personalmangel im Gesundheitswesen ist auch auf Rügen angekommen: Weil das Personal in der Klinik Überstunden abbaut, soll Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) trotz ihrer Risikoschwangerschaft weiter im Rettungsdienst arbeiten. Per Videotelefonie versteht sich, um das Infektionsrisiko zu verhindern. Die Ärztin ohne Doktortitel ist nicht begeistert.

Die Schauspielerin Jennifer Larsson (Anne-Marie Lux) hat einen Reitunfall erlitten. Da sie ihre Beine nicht bewegen kann, besteht der Verdacht auf eine Querschnittslähmung. Erste Untersuchungen in der Klinik geben Entwarnung. Das Rätsel, was dann die vorübergehende Lähmung ausgelöst hat, bleibt. Doch die junge Frau denkt gar nicht daran, länger als nötig in der Klinik zu bleiben.