"Fantastic Four"-Neuverfilmung: Julia Garner wird zum Silver Surfer

Die "Die Fantastischen Vier" nehmen Gestalt an. Große Namen wie Pedro Pascal und Vanessa Kirby haben bereits für die Neuverfilmung des Marvel-Klassikers zugesagt. Nun ist bekannt geworden, wer in die Rolle des Silver Surfers schlüpft - "Ozark"-Star Julia Garner.

Julia Garner hat sich bisher vor allem einen Namen als Darstellerin in von der Kritik hochgelobten Serien gemacht. Am bekanntesten dürfte ihre Rolle der Ruth Langmore in der Netflix-Serie "Ozark" sein, die ihr drei Emmys einbrachte. Außerdem war sie für ihre Darstellung der Hochstaplerin Anna Delvey in der Serie "Inventin Anna" für einen weiteren Emmy nominiert. In der Spionage-Thriller-Serie "The Americans" spielte sie eine wichtige Nebenrolle.

Produktion startet in diesem Sommer Als Nächstes scheint Senkrechtstarterin Garner die große Leinwand zu erobern. Für die Neuauflage von Marvels "Die Fantastischen Vier" wurde die 30-Jährige nun als Silver Surfer verpflichtet – einem Diener des "Planetenfressers" Galactus. Die Produktion der Neuverfilmung soll noch diesen Sommer beginnen.

Garner ist nicht der einzige Serien-Star, den Marvel für den Film ins Kino holt. Die Hauptrolle als Mr. Fantastic wird Pedro Pascal verkörpern, der nach seinem Auftritt bei "Game of Thrones" vor allem als Titelfigur der Star-Wars-Serie "The Mandalorian" und als Joel Miller in der HBO-Videospiel-Verfilmung "The Last of Us" bekannt wurde.

Vanessa Kirby wird als The Invisible Woman zu sehen sein. Die Britin hatte ihren Durchbruch als Prinzessin Margaret in der Netflix-Serie "The Crown". Vervollständigt wird das Quartett durch Joseph Quinn, den "Stranger Things"-Fans als Eddie Munson kennen, und Ebon Moss-Bachrach, der für seine Rolle in der Dramedy "The Bear" bei den letzten Emmys ausgezeichnet wurde. Davor war Moss-Bachrach in Lena Dunhams Serie "Girls" zu sehen. Damit hatten alle fünf bisher bekannten Darsteller ihren Durchbruch auf dem kleinen Bildschirm.

Der Plot des Remakes ist noch nicht bekannt. Abgesehen von den Fortschritten im Casting hält sich Marvel mit Informationen zu der Neuverfilmung bisher bedeckt.