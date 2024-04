"Fantalk": Millionen-Quote für Champions-League-Übertragung ohne Fußball-Bilder

Im "Fantalk" bei SPORT1 sieht man als Zuschauer das Fußball-Spiel nicht, aber Experten an einem Tisch sprechen über das Live-Spiel. Der Champions-League-Erfolg der Bayern im Viertelfinale gegen Arsenal London brachte dem frei empfangbaren Sender eine Spitzen-Einschaltquote.

Es ist eine der unwahrscheinlichsten jüngeren Erfolgsgeschichten des deutschen Fernsehens: Im "Fantalk" bei SPORT1 sieht man Menschen bei dabei zu, wie sie jenen Live-Fußball am Bildschirm verfolgen, der einem als Zuschauer vorenthalten bleibt. Ein sehr spezielles Konzept, das auf dem Umstand fußt, dass die Spiele der UEFA Champions League in aller Regel nur noch mit kostenpflichtigem Digital-Abo live zu sehen sind. SPORT1 hingegen ist frei empfangbar.

Am Mittwochabend verzeichnete der Spartensender die laut eigener Auskunft beste "Fantalk"-Reichweite seit November 2018. In der Spitze schalteten 1,1 Millionen Menschen die Sendung ein, in der über das zeitgleich laufende Champions-League-Viertelfinal-Rückspiel FC Bayern München gegen Arsenal London gesprochen wurde.