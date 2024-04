"Make Love, Fake Love": Neuzugang sorgt für Turbulenzen: "Wir verwöhnen gerne"

Antonia Hemmer "Gefühlsachterbahn" wurde durch einen Neuzugang weiter durcheinandergebracht. Plötzlich scheint es, dass Xander seine Favoritenrolle verliert. Das sorgt für ordentlich Unruhe bei den Damen in der Villa: "Bei genau so einem Date kamen wir damals zusammen."

Marcel bekommt Zugang zum Schlafzimmer "Kennst du das Gefühl, wenn du einen Menschen täglich schöner findest?", balzt Nico bei "Make Love, Fake Love" Antonia Hemmer an. Wie manch anderer muss er im Kampf um die schöne Single-Lady beziehungsweise 50.000 Euro nämlich aufdrehen: Fühlte sich die "alte Garde" der Kandidaten anfangs noch unter sich, sehen die Jungs ihre Traumfrau zusehends in andere Reviere abdriften.

Kein Wunder, gibt Antonias bisheriger Kuschel-Favorit Xander keinerlei Einblick in sein Innenleben ("Ich will kein offenes Buch sein") und antwortet maximal hölzern auf ihre Zweifel an seinem Single-Status: "Ich habe keine Freundin." Als Antonia den "Love Key" mit Zugang zu ihrem Schlafzimmer an Marcel vergibt, lacht sich Xanders Freundin Lisa, die in der Nachbarvilla mit den anderen besseren Hälften das Geschehen live verfolgt, ins perfekt manikürte Fäustchen. Mit Blick auf Marcel im zärtlichen Clinch mit Antonia sagt sie zu ihrem Schicksalsgenossen Dominik: "Mensch, wenn das deiner ist, sind wir quasi im Finale – und holen uns die Kohle."

"Hast du echt Schlüssel, Bruder?", hatte auch Nico seinen Kumpel fassungslos vor der Nacht der Nächte gefragt. Er selbst wähnte sich noch vor kurzem in der "Champions League", einige leidenschaftliche Küsse inklusive. "Jetzt bekomme ich gar keine Blicke mehr von dir", klagt er bei Antonia. "Dann musst du wohl mehr kämpfen", lautet ihre Empfehlung. Da wird der ehemals mehr als selbstbewusste Nico ("Eine Nacht mit mir und sie ist verloren") kleinlaut: "Bei mir geht das eben nicht so schnell."

"Oktoberfest"-Stimmung bei "Make Love, Fake Love" All das ist natürlich Teil einer ausgefeilten Testreihe. Schließlich geht es um nichts weniger als "den zukünftigen Vater meiner Kinder" (Antonia). Um die Spreu vom Weizen trennen zu können, hilft eben der Bodycheck. Mit Konsequenzen: "Je mehr Männer bei mir schlafen, desto mehr Gefühle baue ich auf", beschreibt Antonia ihre "Gefühlsachterbahn". Auch bei Julian war das der Fall. Der eher brav wirkende Handelsvertreter nimmt die Nachricht von Marcels Nacht mit Antonia mit Entsetzen auf. Den Tränen nahe gesteht er: "Es fühlt sich an, als ob man ersetzt wird. Die werden sich sicher küssen oder sonst irgendwas."

Ähnliches erhofft sich bestimmt auch ein Neuankömmling, der mitten in die Motto-Party "Oktoberfest" (Antonia: "Genau mein Ding") platzt. Zu seinem Vornamen sagt Spaßvogel Dennis nur: "Ein Hans bleibt immer ein Hans. Das ist einfach so." Auch der Rest sieht in dem attraktiven Schweizer keine Konkurrenz. Inmitten des Weißwurst-Zuzelns, Nagel-Hämmerns und Beer Pong-Spielens (Dennis: "Ich bin gut im Einlochen") sind sich die Herren der ersten Stunde einig: Die Neuzugänge (Nico: "Lückenfüller", Marcel: "Amateure") haben keine Chance: "Die können direkt wieder gehen."

Romantische Masage sorgt für Wirbel Von wegen! Das nächste Date mit Antonia erhält nämlich ein Senkrechtstarter. Laurence wird für eine romantische Massage-Session auserkoren. Auf der Dachterrasse erkennen der Nürnberger E-Sports-Moderator und das Bamberger Model: "Wir verwöhnen gerne." Beim Kuss unter dem Sternenhimmel entsteht Tumult in der Partnervilla: Es stellt sich heraus, dass Kim zu Laurence gehört. Bislang behielt sie die Fassung, aber nun ist es vorbei mit der Ruhe: "Bei genau so einem Date kamen wir damals zusammen."

"Alles Taktik", versucht Xanders Freundin Lisa die Leidensgenossin zu beruhigen – auf nicht gerade beruhigende Weise: "Weil er dich damals so rumgekriegt hat, weiß er, dass es funktioniert." – "Ja, that's the f...ing game", gibt Kim zu. Erschreckend ist für sie aber vor allem: "Das alles passiert nicht in der Vergangenheit oder der Zukunft – sondern genau jetzt."