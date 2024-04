GZSZ-Star Ulrike Frank über den Dreh: "Diese Szenen brauchen immer extra viel Energie und Vorsicht"

Katrin Flemming ist die eiskalte Geschäftsfrau in der RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Seit 2002 Jahren verkörpert Ulrike Frank, die Frau der Gefühle eher fremd sind. Wie die Dreharbeiten ablaufen und was hinter den Kulissen so los ist, hat die Schauspielerin anlässlich des Serien-Jubiläums verraten.

Viel Engagement, Energie und Spaß Lang ist's her: In der Silvester-Folge 2002 trat Ulrike Frank erstmals als Katrin Flemming bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (RTL) auf. Tatsächlich ist nur Wolfgang Bahro, der seit fast 32 Jahren den Anwalt Jo Gerner spielt, länger dabei. "Es ist unglaublich, dass wir nach 8.000 Folgen immer noch mit so viel Engagement, Energie und Spaß bei der Sache sind", freut sich die heute 55-Jährige. Im Interview mit RTL blickt die Schauspielerin jetzt anlässlich der 8.000. Folge (Montag, 15. April, 19.40 Uhr) auf über zwei Jahrzehnte Daily-Geschichte zurück: "Ich führe seit mehr als 21 Jahren eine Art Doppelleben".

Auch wenn ihr Katrin Flemming mittlerweile sehr vertraut sei, sei Frank doch recht froh, "so anders" als ihr fiktiver Charakter zu sein. "Das Wohl anderer Menschen liegt mir sehr am Herzen, ich stehe oft für andere ein, aber es fällt mir schwer, für mich selbst einzustehen, das musste ich mir erst antrainieren und übe immer noch", erklärt die Schauspielerin frei von der Leber weg.

Vorbereitung auf emotionale Szenen Die Darstellerin schwelgt im Gespräch mit dem Sender fast schon sentimental in Erinnerungen: "Bei mehr als 21 Jahren kommt natürlich einiges zusammen". Vor allem bei hochemotionalen Szenen sei eine besonders genaue Vorbereitung essenziell. Dafür bediene sich die 55-Jährige zuweilen bestimmter Erinnerungen oder höre spezielle Musik, um sich einzugrooven. "Diese Szenen brauchen immer extra viel Energie und Vorsicht, da ich dann auch besonders durchlässig und sensibel bin und sein muss", weiß sie als Vollprofi.

Ulrike Frank sagt, sie sei trotz des hohen zeitlichen Aufwands dankbar, jeden Tag ihren Wunschberuf ausüben zu dürfen und genieße laut eigener Aussage die kreative Zusammenarbeit auf hohem Niveau. Neben "GZSZ" und anderen Rollen, beispielsweise am Theater, sei ihr aber eben auch ihre Familie sehr wichtig. "All das möchte ich unter einen Hut bekommen, was manchmal gar nicht so leicht ist, da der Tag immer viel zu wenige Stunden für mich hat". Dass das Zeitmanagement eine besondere Herausforderung darstellt, mindert Franks Begeisterung für ihr Tun nicht im Geringsten. Denn: "Der Augenblick des Drehs, die Arbeit am Set ist dabei mein Höhepunkt, da bin ich zu Hause."