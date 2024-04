Jo Gerner verässt "GZSZ": Das macht Wolfgang Bahro während seiner Auszeit

Vom Altar an den Strand

„Gestrandet… in den Flitterwochen“: Mit einem Unbekannten auf einer einsamen Insel

SAT.1 will mit einer neuen Datingshow Singles unter die Haube bringen. In „Gestrandet… in den Flitterwochen“ heiraten Singles einen völlig Unbekannten und verbringen romantische Flitterwochen auf einer einsamen Insel. Kann das gutgehen? Hier gibt es alle Infos zu neuen Kuppelshow.

MEHR