GZSZ-Drama um Soap-Urgestein: Höhepunkt in der Jubiläumsfolge

Alle GZSZ-Fans können sich jetzt schon mal den 15. April in ihrem Kalender vermerken. Dann feiert die beliebte RTL-Soap mit der 8000sten Folge ein großes Jubiläum - und es wird dramatisch. Für ein GZSZ-Urgestein kommt es zum Höhepunkt.

Seit 1992 läuft "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" auf dem Kölner Sender. Auf 8000 Folgen wird die TV-Serie Mitte April kommen. In der Jubiläumsfolge wird es an Spannung und Drama nicht mangeln. Im Mittelpunkt steht Katrin Flemming. Seit 2004 mischt sie bei GZSZ mit und wird von Ulrike Frank verkörpert. Es wird zum Showdown zwischen ihr und ihrem Widersacher Carlos, gespielt von Patrick Fernandez, kommen. Der sitzt unschuldig im Gefängnis, da Katrin und ihr Ehemann Tobias Evers (Jan Kittmann) ihn dorthin gebracht haben. Dabei ging es um den Mord an Agim Sula.