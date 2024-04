"The Masked Singer": Weltbekannter Opernsänger enthüllt in erster Folge

"The Masked Singer" ist am Samstagabend (ProSieben) mit vielen Neuerungen und einem Weltstar in die zehnte Staffel gestartet: Das neue Rateteam um Moderatorin Palina Rojinski und Comedian Rick Kavanian – dieses Mal unterstützt von Sänger Max Giesinger – war zumeist völlig ahnungslos, wer sich unter den neuen Masken verbirgt.

Enthüllung haut alle von den Socken

Neu im zehnten Jahr ist, dass in jeder Show ein Promi direkt enttarnt wird. Er oder sie schlüpft dafür in die Maske des Mysteriums. Mit den Indizien für den ersten Promi – einer roten Clownsnase und eine Karikatur – konnte die Jury nur wenig anfangen. Offensichtlich war bei der Performance des Queen-Songs "Somebody To Love" aber, dass es sich um einen Profi-Sänger mit klassischer Stimmausbildung handeln musste. Rick Kavanian tippte dann auch auf Opernsänger Erwin Schrott, während Max Giesinger seinen Namensvetter und Chansonier Max Raabe gehört haben wollte. Eine völlig überwältigte Palina Rojinski ("unfassbare Performance!" hatte indes eine völlig andere Spur und vermutete Comedian Thomas Herrmanns unter der venezianischen Maske und dem Vogelkostüm.