"Let's Dance"-Star Renata Lusin berichtet von einer schweren Geburt

Große Freude bei Renata Lusin: Der "Let's Dance"-Star ist Mutter geworden. Doch die Geburt hatte es in sich. Wie die 36-Jährige bei Instagram schilderte, lag sie 37 Stunden in den Wehen. "Es war eine schwere Geburt", schrieb Lusin zu einem Clip-Zusammenschnitt aus dem Krankenhaus, den sie bei Instagram postete. Dabei konnte sie sich stets auf Partner Valentin verlassen, wie sie schwärmte: "Valentin war mir so eine große Stütze und ist nicht umgekippt."