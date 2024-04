Trans-Streit zwischen J.K. Rowling und "Harry Potter"-Star entbrannt

Für ihre häufig als diskriminierend eingestuften Äußerungen zu trans Personen wurde die "Harry Potter"-Autorin in der Vergangenheit unter anderem von Daniel Radcliffe und Emma Watson kritisiert. Auf X (vormals) Twitter äußerte sich Rowling nun zu den "Harry Potter"-Stars.

Die 58-Jährige verneinte die Frage eines Fans, ob sie "eine öffentliche Entschuldigung" der beiden Schauspieler annehmen würde. Sie schrieb: "Promis, die sich einer Bewegung angeschlossen haben, die die hart erkämpften Rechte von Frauen aushöhlen will, und die ihre Plattformen genutzt haben, um die Geschlechtsanpassung von Minderjährigen zu bejubeln, können sich ihre Entschuldigungen für traumatisierte Detransitionisten und gefährdete Frauen aufsparen, die auf gleichgeschlechtliche Räume angewiesen sind."

"Harry Potter"-Autorin vertritt umstrittene These

Der Autorin des Weltbestsellers wird seit mehreren Jahren Transfeindlichkeit vorgeworfen. Fragwürdige Tweets, in denen sie unter anderem trans Frauen als "Männer in Kleidern" herabwürdigte, fachten die Kontroverse ebenso an wie ein ausführlicher Essay Rowlings 2020. Darin schilderte die Britin ausführlich ihre Sorgen hinsichtlich der Debatte über biologisches und soziales Geschlecht.