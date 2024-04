Eurovision Song Contest 2024: Nachfolger für ESC-Stimme Peter Urban gefunden

Und auch vor der Fernsehkamera funktionierte er: Als Spielleiter der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" erhielt der gebürtige Kölner 2020 zusammen mit Thomas Gottschalk, Günter Jauch und Barbara Schöneberger den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung". Dass Thorsten Schorn auch "im TV-Off" eine markante Stimme mitbringt, beweist er unter anderem in der Styling-Doku "Shopping Queen" bei VOX.

ESC-Halbfinale mit Peter Urbans Nachfolger

Zum ersten Mal hören kann man Thorsten Schorn in seiner neuen Funktion am 7. und 9. Mai beim ESC-Halbfinale, ab 21.00 Uhr, live auf ONE, in der ARD Mediathek und auf eurovision.de zu sehen – oder in der ARD Audiothek zu hören. Schorns großer Stimm-Auftritt folgt dann beim am 11. Mai beim diesjährigen ESC-Finale (um 21.00 Uhr über die genannten Kanäle). Beim Wettbewerb ist Deutschland durch den Sänger Isaak und seinen Titel "Always On The Run" vertreten.