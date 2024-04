"Markus Lanz": Mögliche Gründe für Kriminalität löst hitzige Debatte aus: "Ich bitte Sie!"

Anstieg verschiedener Straftaten

Die aktuelle Kriminalitätsstatistik zeigt eine klare Zunahme an Gewalttaten, Diebstählen oder Einbrüchen. Im vergangenen Jahr wurden bundesweit rund 5,94 Millionen Straftaten statistisch erfasst – immerhin 5,5 Prozent mehr als noch 2022. Markus Lanz fragte daher am Mittwochabend in die Runde: "Ist Deutschland tatsächlich unsicherer geworden?". Besonders beunruhigt blickte der ZDF-Moderator dabei auf die Kriminalitätszahlen unter der ausländischen Bevölkerung, die ebenfalls stark angestiegen sein sollen. SPD-Politiker Sebastian Fiedler sah dies jedoch nüchtern und erklärte, dass es sich um "eine sehr komplizierte Statistik" handle, die nicht leicht zu interpretieren sei. Dennoch gab er zu, dass Deutschland "in Teilen unsicherer geworden" sei.