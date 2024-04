„Das große Allgemeinwissensquiz“: So wird der SAT:1-Quizabend mit Jörg Pilawa

Das Format in der Neuauflage

Sat.1 präsentierte dieses Format bereits 2011. Damaliger Gastgeber war Johannes B. Kerner. Die Neuauflage wird nun von Jörg Pilawa moderiert. Wie der Titel der Show „Das große Allgemeinwissensquiz“ bereits verrät, fordern sich Kandidatinnen und Kandidaten gegenseitig heraus: Mit einem guten Allgemeinwissen können sie in sieben Quizrunden eine maximale Gewinnsumme von 50.000 € erspielen. Das Besondere: Mit dem aus der „Heute-Show“ bekannten Fabian Köster ist auch eine bekannte TV-Persönlichkeit mit am Start. Er beweist sich in der Sendung als Straßenreporter und spricht Menschen an, denen er einfache Fragen stellt. Wer diese korrekt beantwortet, qualifiziert sich automatisch als Kandidat für „Das große Allgemeinwissensquiz“ mit Jörg Pilawa.