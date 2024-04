"Kampf der Realitystars": Ben Tewaag - alle Infos zum Teilnehmer

Reality-TV-Highlight startet mit der fünften Staffel

"Kampf der Realitystars": Hier gibt es alle Promis in der Übersicht

Party, Promille und pöbelnde Promis! "Kampf der Realitystars" geht in die fünfte Runde. 23 bekannte Persönlichkeiten ziehen an den traumhaften Strand Thailands. Doch bekanntlich wird es nicht lange idyllische bleiben in der schönen Villa. Die Kameraüberwachung, die zusammengewürfelte WG, die Spielchen und die Egos der Bewohner sorgen für Sprengstoff. Wer an der RTLZWEI-Show teilnimmt und alle weiteren Infos zum Reality-TV-Highlight gibt es hier.

