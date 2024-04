"besseresser: Merkwürdige Milchprodukte": Kritik zur ZDF-Sendung mit Sebatian Lege

In der "besseresser"-Ausgabe nimmt Sebastian Lege dieses Mal die "merkwürdigen Milchprodukte" unter die Lupe. Was ist drin in den Produkten aus dem Kühlregal? Der Food-Experte deckt wieder die Verkaufstricks und Versprechungen der Lebensmittelindustrie auf.

Wer zu den Produkten mit den schönen Naturdarstellungen auf der Verpackung greift, hofft vermutlich, dass er schon an der Supermarktkasse den ersten Schritt zu einer gesunden Ernährungsweise getan hat. Aber ist das realistisch? Wie Sebastian Lege in der ZDF-Dokumentation "besseresser: Merkwürdige Milchprodukte" zeigt, arbeitet die Industrie auch bei Produkten wie Joghurt oder Molke-Drinks aus dem Kühlregal zum Teil mit einigen Tricks und falschen Versprechungen. Der Lebensmittelexperte, der selbst lange Produktentwickler war, nimmt sich die Angebote aus dem Kühlregal einmal genauer vor und prüft, ob sie zu Recht als vergleichsweise günstig, lecker und vor allem gesund einzustufen sind.

Die Befunde, die Lege in seinem Lebensmittellabor aufdeckt, sind wieder einmal mithin durchaus erschreckend: So muss man bei manch einem Milchreis, dem Kindheitsklassiker mit dem denkbar einfachen Rezept aus Milch, Reis, ein wenig Butter und Zimt, die Reiskörner im fertigen Produkt mithin mit der Lupe suchen. Und Lege zeigt auch die Kuriositäten der rechtlichen Vorschriften: Wie wenig Zimt reicht aus, um bereits verheißungsvoll platziert eine Zimtstange auf die Verpackung drucken zu dürfen?

Und auch die Tatsache, dass in den eigentlich wegen der Baktierenkulturen so darmfreundlichen Joghurts oder den beliebten Milchdrinks mit Bananen-, Schoko-, Erdbeer- oder Vanillegeschmack oft eine enorme Menge an verstecktem Extra-Zucker steckt, ist dann als Befund doch ernüchternd. Wie immer gilt es auch bei Milchprodukten, gut aufzupassen, wenn man sich gesund ernähren will. Aber es ist natürlich nicht alles schlecht.