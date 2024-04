"The Fortress": Kritik zur norwegisch-deutsche Thrillerserie

Der Katastrophenfall ist in Norwegen ausgebrochen. Flüchtlingskrisen, Naturkatastrophen und Pandemien bedrohen das Land im Jahr 2037. Die spannende norwegisch-deutsche Thrillerserie "The Fortress" erzählt von diesem bedrohlichen Szenario.

Wir isolieren uns von allen anderen und kümmern uns in erster Linie um uns selbst: So sieht das Norwegen des Jahres 2037 aus, wie es die Autoren Linn-Jeanethe Kyed und John Kåre Raake in der packenden norwegisch-deutschen Thrillerserie "The Fortress" beschreiben. Und dem Land geht es großartig – bis eine tödliche Seuche ausbricht.